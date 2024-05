Bombeiro acusado de provocar incêndio em Viña del Mar é preso no Chile

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 20:41 Para compartilhar:

Um bombeiro foi preso nesta sexta-feira (24) no Chile acusado de ser o responsável pelo incêndio que causou 137 mortes em fevereiro na cidade de Viña del Mar, anunciou o diretor da Polícia de Investigações (PDI), Eduardo Cerna.

“Obteve-se no dia de hoje a ordem de prisão do autor dos incêndios ocorridos no mês de fevereiro na região de Valparaíso”, onde se localiza Viña del Mar, disse Cerna em coletiva de imprensa sobre os resultados da investigação.

Vários incêndios eclodiram simultaneamente em 2 de fevereiro nos arredores de Viña del Mar, a 110 km de Santiago. O incidente deixou 137 mortos e 16 mil feridos, segundo números oficiais.

“O trabalho de campo, o levantamento de provas, a análise e o cruzamento de informações foi o que permitiu localizar, estabelecer padrões de comportamento e publicações geográficas de deslocamentos” do bombeiro detido, informou Cerna.

Segundo a imprensa local, o acusado é um jovem de 22 anos que havia ingressado na corporação – que não é voluntária no Chile – um ano e meio antes.

“Estamos devastados com o ocorrido, é um fato totalmente isolado. Estamos há mais de 170 anos a serviço de Valparaíso e não podemos permitir esse tipo de situação”, disse Vicente Maggiolo, comandante do Corpo de Bombeiros da 13ª companhia da cidade de Valparaíso.

pa/dga/ic/mvv-lb