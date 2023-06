Bombeamento de água subterrânea mudou o eixo da Terra, segundo estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/06/2023 - 2:38 Compartilhe

A sede insaciável dos humanos por água subterrânea sugou tanto líquido das reservas subterrâneas que está afetando a inclinação da Terra, de acordo com um novo estudo.

A água subterrânea fornece água potável para pessoas e gado, e ajuda na irrigação das plantações quando a chuva é escassa. No entanto, a nova pesquisa mostra que a extração persistente de água subterrânea por mais de uma década mudou o eixo em que nosso planeta gira, inclinando-o para o leste a uma taxa de cerca de 4,3 centímetros por ano.

Essa mudança é observável até mesmo na superfície da Terra, pois contribui para o aumento global do nível do mar, relataram os pesquisadores no estudo publicado em 15 de junho na revista Geophysical Research Letters.

“O pólo rotacional da Terra realmente muda muito”, disse o principal autor do estudo, Ki-Weon Seo, professor do departamento de educação em ciências da Terra na Universidade Nacional de Seul, na Coréia do Sul, em um comunicado à imprensa. “Nosso estudo mostra que, entre as causas relacionadas ao clima, a redistribuição das águas subterrâneas realmente tem o maior impacto na deriva do polo rotacional”.

Você pode não conseguir sentir a rotação da Terra, mas ela está girando no eixo norte-sul a uma taxa de cerca de 1.609 quilômetros por hora.

O fluxo e refluxo da mudança sazonal está ligado ao ângulo do eixo de rotação do planeta e, ao longo do tempo geológico, um eixo errante pode afetar o clima em escala global, disse Surendra Adhikari, cientista pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, no comunicado. Adhikari não estava envolvido no estudo.

O interior da Terra é coberto por rochas e magma em torno de um núcleo denso e quente. Mas na camada rochosa mais externa também há grandes quantidades de água. Abaixo da superfície do planeta, estima-se que os reservatórios rochosos conhecidos como aquíferos contenham mais de 1.000 vezes mais água do que todos os rios e lagos superficiais do mundo.

Entre 1993 e 2010, período examinado no estudo, os humanos extraíram mais de 2.150 gigatoneladas de água subterrânea do interior da Terra, principalmente no oeste da América do Norte e noroeste da Índia, de acordo com estimativas publicadas em 2010. Para colocar isso em perspectiva, se essa quantidade fosse derramado no oceano, elevaria os níveis globais do mar em cerca de 6 milímetros.

Em 2016, outra equipe de pesquisadores descobriu que a deriva no eixo de rotação da Terra entre 2003 e 2015 poderia estar ligada a mudanças na massa de geleiras e mantos de gelo, bem como nas reservas de água líquida terrestre do planeta.

Mas as mudanças de eixo causadas por mudanças de pressão atmosférica são periódicas, o que significa que o pólo rotacional vagueia e depois retorna à sua posição anterior, explicou Seo. Seo e seus colegas tinham dúvidas sobre mudanças de longo prazo no eixo – especificamente, como as águas subterrâneas contribuíram para esse fenômeno. Não havia sido calculado em pesquisas anteriores.

