Investigadores em Nova Orleans encontraram, nesta quarta-feira (1º), duas bombas caseiras após o ataque mortal com um veículo no French Quarter da cidade, e esses dispositivos foram “neutralizados”, informou uma oficial do FBI.

“Até o momento, dois artefatos explosivos improvisados (IEDs) foram encontrados e neutralizados”, declarou a agente especial Alethea Duncan em uma coletiva de imprensa.

bur-sst/bjt/ic