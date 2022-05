Bombardier volta a ter prejuízo no 1º trimestre, mas Ebitda avança

A Bombardier teve prejuízo líquido de US$ 287 milhões no primeiro trimestre de 2022, que contrasta com o lucro de US$ 5,07 bilhões registrado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 5.





Já a receita da empresa canadense, que é a principal concorrente da Embraer no segmento de aviões regionais, teve queda anual de 7% entre janeiro e março, a US$ 1,25 bilhão.

Por outro lado, o Ebitda ajustado da Bombardier avançou 36% na mesma comparação, a US$ 167 milhões.