Bombardier lucra mais do que o esperado e amplia receita no 2º trimestre

A Bombardier teve lucro líquido de US$ 80 milhões no segundo trimestre de 2023, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 3. O valor veio acima da expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet, que previam lucro de US$ 40,3 milhões.

A receita da empresa canadense, que é a principal concorrente da Embraer no segmento de aviões regionais, teve expansão anual de quase 8% entre abril e junho, a US$ 1,7 bilhão.

Segundo a Bombardier, a alta na receita foi motivada pelo aumento de 29 entregas no segundo trimestre.

O Ebitda ajustado, por sua vez, avançou 37% na mesma comparação, a US$ 275 milhões. No fim de junho, a carteira de pedidos da Bombardier somava US$ 14,9 bilhões.

