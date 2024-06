Bombardeios russos deixam três mortos no leste da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 9:28 Para compartilhar:

Três pessoas morreram, incluindo um adolescente de 12 anos, em bombardeios russos no leste da Ucrânia, onde as forças de Moscou afirmam que avançaram nas últimas semanas, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (3).

O governador da região de Donetsk, que teve a anexação reivindicada pelo Kremlin no fim de 2022, afirmou que duas pessoas morreram e uma ficou ferida em ataques russos contra a localidade de Mikhailivka.

“Entre os mortos está um adolescente de 12 anos”, declarou Vadim Filashkin nas redes sociais. Ele acrescentou que os bombardeios aconteceram com 30 minutos de intervalo e danificaram várias casas.

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas quando um foguete russo atingiu a região ucraniana de Kharkiv, onde as forças russas tomaram o controle de várias localidades nas últimas semanas, informou o governador.

O governador Oleg Sinegubov disse que o ataque teve como alvo a localidade de Slobozhanske, ao sudeste da capital regional, Kharkiv.

“Casas foram danificadas. Um homem morreu. Outro homem e uma mulher ficaram feridos”, declarou Sinegubov nas redes sociais.

Na semana passada, o governo dos Estados Unidos autorizou a Ucrânia a utilizar armas fornecidas por seus aliados ocidentais para atacar alguns alvos em território russo e enfrentar a ofensiva de Moscou na região de Kharkiv.

bur-jbr/jc/gil/jvb/zm/fp/yr