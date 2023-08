Bombardeios russos deixam seis mortos no sul a Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/08/2023 - 8:43 Compartilhe

Pelo menos seis pessoas, incluindo um recém-nascido, morreram neste domingo (13) em um bombardeio russo na região ucraniana de Kherson, no sul do país, informaram as autoridades de Kiev.

“A Rússia matou seis pessoas na região de Kherson”, disse o ministro do Interior, Igor Klimenko, no Telegram, junto com imagens dos ataques.

Uma das fotografias mostra uma coluna de fumaça sobre uma casa.

O funcionário especificou que três adultos e um recém-nascido morreram na cidade de Shiroka Balka. Os mortos são um casal e seu bebê de 23 dias, disse Klimenko, acrescentando que outro filho do casal, de 12 anos de idade, está gravemente ferido.

Outro ataque na localidade vizinha de Stanislav deixou dois mortos e um ferido.

