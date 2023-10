Bombardeios noturnos israelenses deixam 30 mortos em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/10/2023 - 6:51 Compartilhe

Pelo menos 30 pessoas morreram, e centenas ficaram feridas na Faixa de Gaza após intensos bombardeios noturnos de Israel, informou um funcionário do governo do movimento islâmico Hamas nesta quarta-feira (11).

Dezenas de edifícios residenciais, fábricas, mesquitas e empresas foram atingidos, disse à AFP o chefe da assessoria de imprensa do governo de Gaza, Salama Marouf.

Os militares israelenses confirmaram que atacaram vários locais do Hamas durante a noite.

Os aviões de combate destruíram os “sistemas de detecção” do Hamas que eram usados para detectar aeronaves militares, disse um comunicado.

Oitenta alvos do Hamas foram atingidos na região de Beit Hanun, no nordeste da Faixa de Gaza, em particular duas agências bancárias usadas pelo movimento islâmico para “financiar o terrorismo” no enclave palestino, disse o Exército israelense.

Os atentados também atingiram um depósito de armas e um posto de comando do grupo Jihad Islâmica, acrescentou.

