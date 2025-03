Bombardeios israelenses no sul do Líbano deixam quatro mortos

Bombardeios israelenses mataram quatro pessoas nesta quinta-feira (27) no sul do Líbano, informaram o Ministério da Saúde libanês e a imprensa estatal.

“O ataque do inimigo israelense contra um automóvel em Yohmor al Shaqif causou as mortes de três pessoas”, afirmou o ministério em um comunicado divulgado pela Agência Nacional de Notícias (NNA).

A agência estatal informou que um “drone inimigo” atacou um veículo perto da localidade, ao mesmo tempo em que ocorreu um bombardeio de artilharia.

O Exército israelense afirmou em um comunicado que “vários terroristas do Hezbollah foram identificados transferindo armas na área de Yohmor, no sul do Líbano”, e acrescentou que “atingiu os terroristas”.

Algumas horas antes, a NNA havia informado que “uma pessoa morreu e outra ficou ferida no ataque com um drone israelense (…) contra um automóvel na localidade de Maaroub”, quase 20 km da fronteira com Israel, no distrito de Tiro.

O Exército israelense afirmou que, durante a noite, a Força Aérea “atingiu e eliminou (…) um comandante de batalhão” da força de elite Radwan do Hezbollah na região de Derdghaiya, perto de Maaroub.

Um acordo de trégua acabou no dia 27 de novembro com dois meses de conflito aberto entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah, que havia iniciado uma frente de batalha no início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, em solidariedade com o movimento islamista palestino Hamas.

Apesar da trégua em vigor com o Hezbollah, Israel efetua ataques com frequência no Líbano, que segundo o Exército israelense buscam destruir infraestruturas ou membros do movimento pró-Irã.

