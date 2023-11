Bombardeios israelenses matam três combatentes pró-Irã perto da capital síria (ONG)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2023 - 19:17 Para compartilhar:

Ao menos três combatentes pró-iranianos morreram, nesta quarta-feira (8), em bombardeios israelenses contra posições do movimento libanês Hezbollah perto de Damasco, capital da Síria, informou a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Israel bombardeou a Síria várias vezes no último mês, em um momento de tensão regional provocado pela guerra com o grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

“Três combatentes pró-iranianos não sírios morreram em bombardeios israelenses contra fazendas e outros locais pertencentes ao Hezbollah perto de Akraba e Sayyida Zeinab”, afirmou Rami Abdel Rahman, diretor da ONG OSDH, sediada no Reino Unido.

Em Akraba, a 10 km do aeroporto de Damasco, fica um aeródromo militar, segundo a ONG.

Israel também atacou instalações de defesa antiaérea sírias no sul do país, segundo a mesma fonte, que dispõe de uma ampla rede de fontes na Síria.

Segundo a imprensa oficial síria, os bombardeios israelenses atingiram instalações militares no sul da Síria e causaram danos materiais.

“Aproximadamente às 22h50 [locais] de hoje, o inimigo israelense executou um ataque aéreo a partir de Baalbek, no Líbano, dirigido contra alguns pontos militares da região meridional, causando algumas perdas materiais”, apontou a agência oficial de notícias SANA, citando uma fonte militar.

Em 7 de outubro, os milicianos do Hamas incursionaram no sul de Israel em um ataque que deixou cerca de 1.400 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades.

O Hamas, considerado uma organização terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel, mantém em seu poder mais de 240 reféns, sequestrados naquele dia e levados a Gaza.

Desde então, Israel bombardeia a Faixa de Gaza, onde também lançou uma ofensiva terrestre.

Segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo grupo islamista desde 2007, ao menos 10.569 pessoas, também civis em sua maioria, morreram nos bombardeios israelenses.

