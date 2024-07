Bombardeios israelenses em Khan Yunis deixam 70 mortos, diz governo do Hamas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/07/2024 - 15:27 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza informou, nesta segunda-feira (22), que bombardeios israelenses em Khan Yunis deixaram 70 mortos e mais de 200 feridos nesta cidade do sul do território palestino.

“Os bombardeios e massacres da ocupação israelense na província de Khan Yunis deixaram 70 mártires e mais de 200 feridos desde as primeiras horas desta manhã e até agora, vários deles em estado grave”, informou o ministério.

O Exército israelense, contactado pela AFP, absteve-se até agora de comentar esses números.

Mas em um comunicado, afirmou que seus soldados e seus tanques “atingiram e eliminaram terroristas na área”. As forças israelenses alcançaram mais de “30 infraestruturas terroristas” em Khan Yunis, detalharam.

E seus aviões atingiram também um depósito de armas, postos de observação, túneis e estruturas utilizadas por combatentes do Hamas, acrescentaram.

Os militares israelenses instaram os palestinos nesta segunda-feira a evacuarem o leste da cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, diante da previsão de novas operações contra o grupo islamista, classificado como “terrorista” por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

O conflito estourou em 7 de outubro, quando comandos islamistas do Hamas mataram 1.195 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo um levantamento baseado em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel prometeu destruir o Hamas e lançou uma ofensiva que já matou mais de 39.000 pessoas em Gaza, também em sua maior parte civis, de acordo com o Ministério da Saúde do território.

str-crb/bfi/tp/mb/js/aa/ic/mvv