Bombardeios israelenses e combates contra o Hamas no norte da Faixa de Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2024 - 10:48 Para compartilhar:

O Exército israelense bombardeou neste domingo (30) a Faixa de Gaza, onde prossegue com os combates contra o movimento islamista palestino Hamas no norte do território que obrigaram dezenas de milhares de habitantes a fugir.

A guerra, desencadeada por um ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, não dá trégua e tem causado tensões no Oriente Médio, com receios de um agravamento do conflito no Líbano, onde há trocas de disparos quase diárias entre o Exército israelense e o movimento libanês Hezbollah.

Um correspondente da AFP relatou bombardeios na cidade de Gaza, no norte, e em Khan Yunis e Rafah, no sul do território sitiado, governado pelo Hamas desde 2007.

Equipes de resgate e médicos informaram pelo menos seis mortos em um ataque aéreo a noroeste de Rafah, na fronteira com o Egito, onde as tropas israelenses lançaram uma ofensiva terrestre em 7 de maio, com o objetivo de combater o que consideram o último grande reduto do Hamas.

Há também combates em outras zonas do território, particularmente no norte, no bairro de Shujaiya, ao leste da Cidade de Gaza.

O Exército israelense instou os residentes desta área a se retirarem na quinta-feira, causando a fuga de “dezenas de milhares de civis”, segundo a agência de Defesa Civil de Gaza.

“As nossas forças estão operando em Rafah, Shujaiya, em toda a Faixa de Gaza”, resumiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. “Dezenas de terroristas são eliminados todos os dias. É uma batalha difícil que travamos no terreno, às vezes corpo a corpo, e também no subsolo”, disse ele.

– “Nossa vida é um inferno” –

“Nas ruas, as pessoas estavam em pânico, aterrorizadas”, disse Samah Hajaj, de 42 anos.

Siham Al Shawa, de 50 anos, afirmou: “As pessoas estão presas em suas casas em Shujaiya. É difícil sair do bairro sob os bombardeios”. “Nossa vida é um inferno”, acrescentou.

As forças armadas de Israel anunciaram que “eliminaram vários terroristas” na véspera, que descobriram “armas” e bombardearam “dezenas de infraestruturas terroristas no setor”.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) estima que entre 60 mil e 80 mil pessoas fugiram do leste e nordeste da cidade de Gaza desde quinta-feira.

A população também sofre com a escassez de alimentos, água, combustível e medicamentos devido ao cerco imposto por Israel.

Dos 36 hospitais da Faixa de Gaza, 32 foram danificados e 20 estão fora de serviço, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

As condições de vida em Gaza, onde a ajuda humanitária chega aos poucos, são “desastrosas”, denunciou na sexta-feira Louise Wateridge, da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

O conflito eclodiu em 7 de outubro, quando milicianos islamistas mataram 1.195 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

O Exército israelense estima que 116 pessoas permanecem cativas em Gaza, 42 das quais teriam morrido.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já deixou pelo menos 37.877 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

Israel busca “aniquilar” o grupo islamista e considera-o, juntamente com os Estados Unidos e a União Europeia, uma organização “terrorista”.

bur-sg/feb/sag/zm/aa