Bombardeios israelenses deixam quatro feridos no leste do Líbano

Quatro pessoas ficaram feridas nos bombardeios israelenses lançados na noite de sábado em Baalbek, reduto do Hezbollah no leste do Líbano, informou um correspondente da AFP neste domingo (24).

Esta é a terceira vez que um ataque israelense atinge esta região longe da fronteira, em mais de cinco meses de confrontos entre o movimento islamista libanês Hezbollah e o Exército israelense, após a eclosão da guerra em Gaza.

“Aviões de caça das Forças de Defesa Israelenses bombardearam um local de produção contendo armas na área de Baalbek”, disse o Exército israelense em comunicado.

Segundo um jornalista da AFP, “a aviação israelense lançou cinco mísseis contra um prédio residencial de dois andares em Al Oseira, nos arredores de Baalbek”.

Os bombardeios atacaram instalações abandonadas do Hezbollah e deixaram quatro moradores de edifícios próximos feridos.

O Hezbollah indicou mais tarde que “em resposta ao bombardeio” em Baalbeck, lançou “mais de 60 foguetes do tipo Katiusha” contra duas posições militares israelenses em Golã, uma área ocupada por Israel.

Israel não relatou vítimas ou danos causados pelo ataque do Hezbollah.

