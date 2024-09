Bombardeios israelenses matam ao menos cinco na Síria, diz agência estatal

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/09/2024 - 20:54 Para compartilhar:

Bombardeios israelenses direcionados a instalações militares atingiram o centro da Síria neste domingo, 8, e mataram cinco pessoas, segundo uma agência governamental.

“O número de vítimas da agressão israelense em vários locais nas proximidades de Masyaf é de cinco mortos e 19 feridos, alguns deles em estado grave”, disse o diretor do hospital estatal de Masyaf, Faysal Haidar, em declarações divulgadas pela agência estatal de notícias síria.

Israel e Síria

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Israel tem promovido dezenas de ataques no país, em especial contra grupos pró-Irã. A ofensiva se intensificou desde que o grupo radical islâmico Hamas promoveu um violento ataque em território israelense em 7 de outubro de 2023, gerando um conflito que já dura 11 meses.

“Por volta das 23h20 (17h20 no horário de Brasília) de domingo, o inimigo israelense realizou uma agressão aérea a partir do noroeste do Líbano contra vários locais militares na região central”, relatou a agência, citando uma fonte militar.

O OSDH (Observatório Sírio de Direitos Humanos) relatou mais cedo que “as defesas aéreas do regime tentaram enfrentar um violento ataque israelense, em três momentos, que tinham como alvo locais militares” do Exército sírio em Masyaf.