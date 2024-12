Bombardeios israelenses deixam dezenas de mortos em Gaza, afirma Defesa Civil

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/12/2024 - 5:58 Para compartilhar:

A Agência de Defesa Civil de Gaza informou que bombardeios israelenses mataram dezenas de pessoas nesta quinta-feira (12), incluindo várias crianças, poucas horas após o Conselho de Segurança da ONU pedir um cessar-fogo no território palestino.

O porta-voz da agência, Mahmud Bassal, afirmou que aviões israelenses bombardearam duas casas perto do campo de refugiados de Nuseirat e da Cidade de Gaza.

“Quinze mortos, incluindo pelo menos seis crianças, e mais de 17 feridos foram recuperados após o bombardeio israelense contra um edifício que abrigava pessoas deslocadas perto de Nuseirat”, disse Bassal à AFP.

Outras seis pessoas morreram em um ataque contra um apartamento na Cidade de Gaza e seus corpos foram levados para um hospital ao lado de vários feridos, acrescentou.

Algumas horas depois, a Defesa Civil de Gaza afirmou que bombardeios israelenses no sul do território palestino mataram 12 guardas responsáveis pela proteção dos caminhões de ajuda humanitária.

Sete seguranças morreram em um ataque em Rafah, na fronteira com o Egito, e outros cinco em Khan Younis, a principal cidade no sul do território, afirmou o porta-voz Bassal.

O Exército israelense não respondeu até o momento aos pedidos de comentários sobre os ataques.

“A ocupação atacou novamente aqueles que protegem os caminhões de ajuda”, denunciou Bassal, que também mencionou quase 30 feridos, a maioria crianças, nos bombardeios.

O porta-voz da Defesa Civil explicou que os veículos transportavam farinha para os armazéns da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA).

“A ocupação tenta destruir todos os serviços para os cidadãos na Faixa de Gaza”, disse.

