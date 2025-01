Bombardeios israelenses deixam 16 mortos em Gaza e Israel diz ser alvo de ataques

O Exército israelense afirmou, nesta sexta-feira (3), que três “projéteis” foram disparados contra Israel a partir do norte de Gaza, enquanto socorristas palestinos anunciaram a morte de 16 pessoas em vários bombardeios israelenses.

“É um dia difícil para os habitantes de Gaza devido aos constantes bombardeios de Israel”, disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Basal.

Segundo Basal, os socorristas palestinos encontraram os corpos de 16 palestinos, “entre eles várias crianças”, após ataques aéreos israelenses na maior parte do território.

O Exército israelense anunciou que atingiu “cerca de 40 locais de reunião de terroristas do Hamas” nas últimas 24 horas. Ressaltou que vários desses alvos eram edifícios “que anteriormente serviam como escolas”.

Uma acusação firmemente rejeitada por Mahmoud Basal, que acredita que as forças israelenses “cometem massacres com a desculpa de que ativistas (do Hamas) estão lá”.

Desde a semana passada, Israel tem anunciado regularmente que é alvo de disparos de foguetes procedentes do norte do território palestino sitiado.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou na quarta-feira intensificar os ataques na Faixa de Gaza se o Hamas continuar atacando Israel.

“Se o Hamas não libertar em breve os reféns israelenses detidos em Gaza (…) e continuar disparando contra a população israelense, expõe-se a golpes de uma intensidade que Gaza não vê há muito tempo”, disse ele.

O Exército israelense também anunciou, no mesmo dia, que interceptou um míssil e um drone procedentes do Iêmen, de onde os rebeldes huthis, que assumiram a responsabilidade pelos dois disparos, lançaram recentemente vários ataques contra Israel.

O porta-voz militar dos rebeldes huthis, Yahya Sari, afirmou que um míssil e um drone foram lançados contra Israel, acrescentando que o míssil foi dirigido contra uma central elétrica e o drone contra “um alvo militar” ao leste de Jaffa.

Os huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, lançaram vários ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre o Exército israelense e o Hamas, desencadeada em 7 de outubro de 2023 por um ataque sem precedentes em solo israelense pelo movimento islamista palestino.