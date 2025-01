Bombardeios israelenses deixam 14 mortos em Gaza

Os serviços de resgate da Faixa de Gaza registraram, nesta quarta-feira (8), 14 mortos em vários bombardeios israelenses contra o território palestino, devastado por mais de 15 meses de guerra entre Hamas e Israel.

Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas em um bombardeio contra a casa da família Barghout, na Cidade de Gaza, informou a Defesa Civil do território.

Outras cinco vítimas foram anunciadas mais tarde, também na Cidade de Gaza, no norte do território palestino.

Os socorristas também registraram a morte de três membros da família Al Banna em um bombardeio contra sua casa em Deir al Balah, no centro de Gaza. As vítimas são Ahmed, de 17 anos, Huthaifa, de 22, e Heba, de 48.

Segundo a mesma fonte, o corpo de uma criança foi encontrado após outro ataque israelense no centro da faixa costeira palestina, na casa da família Washah, no campo de refugiados de Bureij.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, no qual os milicianos islamistas mataram 1.208 pessoas, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em números oficiais israelenses.

Cerca de 46 mil pessoas, em sua maioria civis, morreram durante a campanha militar israelense de represálias em Gaza, de acordo com os dados do ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

