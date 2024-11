Bombardeios israelenses contra cidade na Síria matam mais de 70

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 11:03 Para compartilhar:

BEIRUTE, 21 NOV (ANSA) – Ataques israelenses contra grupos pró-Irã na cidade de Palmira, no centro da Síria, na última quarta-feira (20) deixou ao menos 71 mortos, informou nesta quinta (21) a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a ONG, um dos ataques teve como alvo uma reunião de comandantes de grupos pró-iranianos com líderes do movimento iraquiano Al-Noujaba e do Hezbollah libanês.

As vítimas incluem 42 combatentes pró-iranianos e 26 estrangeiros, sendo a maioria iraquianos do Al-Noujaba, mas também quatro membros do grupo libanês Hezbollah.

Israel conduziu três ataques separados na região de Palmira visando posições e depósitos de armas de forças pró-iranianas afegãs e iraquianas posicionadas durante anos na área, próxima das ruínas greco-romanas.

De acordo com o Observatório Nacional dos Direitos Humanos na Síria, os bombardeios são “os mais letais contra os grupos pró-Irã na Síria desde o início da guerra” neste país, em 2011.

A cidade de Palmira, que foi tomada pela Unesco como patrimônio mundial e abriga templos greco-romanos milenares, ficou sob controle dos jihadistas do grupo Estado Islâmico no auge do conflito civil sírio. (ANSA).