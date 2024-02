Bombardeios dos EUA matam 17 rebeldes huthis no Iêmen, segundo imprensa oficial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/02/2024 - 13:32 Para compartilhar:

Os bombardeios americanos mataram 17 combatentes huthis do Iêmen na manhã deste sábado (10), informou a mídia oficial do grupo rebelde após o funeral dos falecidos em Sanaa, capital do país.

A mídia oficial divulgou a lista dos mortos, que descreveu como “mártires da nação e das forças armadas e de segurança”, cujos corpos foram “transportados em procissão solene em Sanaa” depois de terem sido mortos “em um bombardeio da agressão americano-britânica.”

Os Estados Unidos bombardearam, na quinta-feira, com quatro drones e sete mísseis de cruzeiro “prontos para serem lançados contra navios no Mar Vermelho” e pertencentes aos huthis, que controlam grandes partes do Iêmen, incluindo a capital.

Esses drones e mísseis foram “identificados em áreas do Iêmen controladas pelos huthis” e representavam “uma ameaça iminente” ao transporte marítimo, disse o Comando Militar dos Estados Unidos no Oriente Médio (Centcom).

Os Exército americano também bombardeou posições huthis perto do Irã na quarta-feira.

Desde novembro, o grupo rebelde tem lançado ataques contra navios que navegam no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, e que considera ligados a Israel, em “solidariedade” com os habitantes de Gaza.

Os ataques forçaram inúmeras companhias marítimas a evitar essa rota vital, através da qual passa cerca de 12% do comércio marítimo global.

Washington, aliado de Israel e que considera os huthis uma entidade “terrorista”, criou em dezembro uma coalizão internacional para “proteger” o tráfego marítimo na zona.

Mas a coalizão até agora não conseguiu impedir os ataques, por isso as forças americanas decidiram bombardear as posições huthis, juntamente com o Exército britânico.

str-csp/kir/js/sag/eg/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias