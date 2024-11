Bombardeios atingem os subúrbios do sul de Beirute

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/11/2024 - 8:59 Para compartilhar:

Novos bombardeios atingiram os subúrbios do sul de Beirute neste sábado, segundo imagens da AFPTV, após ordens do Exército israelense para que os moradores abandonassem a área, um reduto do movimento islamista libanês Hezbollah.

Um vídeo da AFPTV mostra três colunas de fumaça acima dos edifícios da região na manhã deste sábado e outra por volta do meio-dia.

O Exército israelense efetuou uma série de bombardeios diurnos nesta área desde terça-feira.

Pouco antes dos ataques da manhã de sábado, um porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, publicou na rede social X um aviso de evacuação direcionado aos moradores do bairro de Haret Hreik. A mensagem afirmava que as pessoas estavam “próximas de infraestruturas e dos interesses do Hezbollah”.

Uma advertência similar foi emitida antes do bombardeio de meio-dia.

A agência nacional de informação libanesa (NNA) confirmou que “o inimigo” efetuou três bombardeios durante a manhã. O primeiro deles, perto de Haret Hreik, “destruiu edifícios e provocou danos nas imediações”.

No sul do Líbano, várias localidades sofreram bombardeios israelenses noturnos e na madrugada de sábado, em particular na região de Bint Jbeil, segundo a NNA.

O Hezbollah reivindicou dois ataques com foguetes contra o quartel de Ramim, no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano.

O Exército israelense iniciou em 23 de setembro uma intensa campanha de bombardeios no Líbano, em particular contra os redutos do Hezbollah. A ofensiva terrestre no sul do país começou uma semana depois.

O objetivo da campanha é neutralizar a organização pró-Irã para permitir o retorno dos habitantes que abandonaram o norte de Israel devido aos disparos de foguetes do Líbano iniciados em outubro de 2023 em solidariedade ao movimento palestino Hamas, em guerra com Israel em Gaza.

