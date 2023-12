Bombardeio ucraniano na cidade russa de Belgorod deixa 10 mortos e 45 feridos, segundo Moscou

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/12/2023 - 11:28 Para compartilhar:

Dez pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas em um ataque ucraniano em Belgorod, cidade russa situada a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, afirmaram as autoridades de Moscou neste sábado (30).

“Nove adultos e uma criança morreram em Belgorod por bombardeios do Exército ucraniano”, indicou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia no Telegram, acrescentando que 45 pessoas ficaram feridas, entre elas quatro crianças. As imagens publicadas pelas autoridades mostravam veículos em chamas e edifícios com janelas quebradas.

