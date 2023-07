Bombardeio ucraniano deixa dois mortos em Donetsk

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2023 - 7:41 Compartilhe

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas nesta segunda-feira (31) após um bombardeio ucraniano em Donetsk, a principal cidade controlada por Moscou no leste da Ucrânia, anunciaram autoridades locais pró-Rússia.

“Esta manhã, as forças ucranianas bombardearam o centro de Donetsk”, afirmou no Telegram Denis Pouchilin, líder da região homônima, cuja anexação foi reivindicada por Moscou, no Telegram.

“Um ônibus foi destruído no bombardeio”, disse, acrescentando que o ataque deixou “dois mortos e seis feridos”.

A cidade de Donetsk foi alvo de ataques ucranianos mortais em várias ocasiões desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, segundo autoridades locais.

A região de Donetsk é uma das quatro províncias ucranianas, cuja anexação foi reivindicada por Moscou desde que a invasão russa começou, em fevereiro de 2022.

