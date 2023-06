Bombardeio ucraniano arrasa ponte sob controle russo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 14:28 Compartilhe

Uma importante ponte que conecta o sul da Ucrânia com a península anexada da Crimeia ficou “inutilizável”, após ser bombardeada por tropas ucranianas na quinta-feira (22), disse uma autoridade russa nesta sexta (23).

A ponte de Chongar “está inutilizável no momento” e não deve abrir por 20 dias, disse Vladimir Saldo, governador instalado em Moscou na área sob ocupação russa da região de Kherson, no sul da Ucrânia.

“Nos próximos 15 a 20 dias, ou até mais, até que as obras sejam feitas e se determine o que pode ser feito, a ponte não pode mais ser usada para o tráfego”, disse.

A ponte de Chongar faz parte da estrada mais direta entre a Crimeia e Melitopol, uma das maiores cidades conquistadas pela Rússia desde o início da intervenção na Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Crimeia serve como base de retaguarda para as forças russas, especialmente para o envio de reforços e a manutenção de equipamentos.

As poucas pontes que ligam a Crimeia ao sul ocupado da Ucrânia são, portanto, essenciais para a realização das operações militares russas, em meio a uma contraofensiva das forças ucranianas no sul e no leste do país.

Um membro da administração ucraniana de Kherson, Yuri Sobolevski, estimou na quinta-feira que os danos infligidos à ponte de Chongar representam “um golpe para a logística militar russa”.

