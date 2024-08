Bombardeio ucraniano afunda navio-tanque perto da Crimeia, dizem autoridades russas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/08/2024 - 13:37 Para compartilhar:

Um ataque aéreo ucraniano afundou um navio-tanque carregado de combustível em um porto russo voltado para a península anexada da Crimeia nesta quinta-feira (22), informaram as autoridades regionais.

“Devido aos danos sofridos, o navio afundou nas águas do porto de Kavkaz. Não há focos de incêndio no porto”, informou no Telegram o serviço operacional da região russa de Krasnodar (sul), que já havia informado anteriormente um ataque do “regime de Kiev” contra essa embarcação.

bur/am/js/mb/aa/dd