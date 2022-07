Bombardeio russo mata ao menos 15 em cidade em Donetsk

ROMA, 10 JUL (ANSA) – Pelo menos 15 pessoas morreram em um ataque das forças da Rússia contra a cidade ucraniana de Chasiv Yar, na província de Donetsk, neste domingo (10).

De acordo com autoridades da Ucrânia, mísseis Uragan atingiram um edifício residencial e deixaram dezenas de pessoas presas nos escombros.

“Durante as operações de socorro, foram encontrados 15 mortos no local”, disse no Facebook o departamento local do serviço de emergência ucraniano.

Pelo menos 27 indivíduos continuam presos nos destroços do prédio, incluindo um menino de nove anos.

Após ter conquistado a província de Lugansk, a Rússia avança agora para tentar tomar a vizinha Donetsk, que fica na região do Donbass e é palco de conflitos separatistas desde 2014. (ANSA).