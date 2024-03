Bombardeio russo deixa três mortos e 12 feridos no leste da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/03/2024 - 10:20 Para compartilhar:

Pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um bombardeio russo noturno no leste da Ucrânia, anunciou uma autoridade local neste domingo (10).

“À noite, os russos atacaram Dobropilia [a cerca de 45 km do front] com Shahed [drone]; pela manhã, as equipes de resgate encontraram os corpos de duas pessoas sob os escombros de uma casa”, declarou Vadim Filachkin, um oficial de segurança ucraniano da região de Donetsk.

A mesma fonte informou que um homem de 66 anos morreu após um bombardeio do Exército russo ao município de Chasiv Yar, perto do front na mesma região.

Além disso, três mísseis russos S-300 atingiram a cidade de Myrnograd, também em Donetsk, e deixaram 12 feridos, incluindo um adolescente, segundo o balanço atualizado.

Nove prédios residenciais foram danificados, acrescentou Filachkin.

As autoridades também publicaram fotos de veículos destruídos e escombros em Myrnograd, cidade localizada a cerca de 40 quilômetros do front.

A Ucrânia afirmou ainda que a Rússia lançou 39 drones Shahed de fabricação iraniana contra as regiões centro e sul, incluindo Kiev.

“Como resultado das operações de combate, 35 ‘Shaheds’ foram abatidos” em 10 regiões, disse a Força Aérea.

Os drones foram abatidos nas regiões centrais de Kiev, Vinnytsia, Cherkasy e Dnipropetrovsk, e nas regiões sul de Odessa, Kherson e Nikolaev.

Mais a oeste, Zhytomyr e Khmelnytsky também foram atacadas com drones.

No território ucraniano ocupado por Moscou, o chefe da administração, Denis Pushilin, afirmou que Kiev bombardeou uma fábrica de pães em Gorlovka durante a noite, ferindo quatro trabalhadores.

