Bombardeio mortal russo em centro de transfusão de sangue em Kharkiv, anuncia Zelensky

As forças russas bombardearam um centro de transfusão de sangue na região ucraniana de Kharkiv (nordeste), causando “mortos e feridos”, relatou neste sábado (5) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

“Uma bomba aérea guiada” atingiu o centro de saúde em Kupiansk, uma cidade a poucas dezenas de quilômetros da fronteira com a Rússia, disse Zelensky nas redes sociais, acrescentando que as equipes de resgate estavam “combatendo o fogo”.

“Este crime de guerra fala por si só sobre a agressão russa”, acusou o presidente.

O ataque ocorreu logo após Zelensky informar que mísseis russos haviam atingido as instalações do grupo aeronáutico ucraniano Motor Sich, uma das empresas requisitadas pelo governo no início da guerra.

A fábrica da Motor Sich está localizada perto de Jmelnitski, cerca de 300 quilômetros a sudoeste de Kiev.

Esses bombardeios acontecem algumas horas depois de a Ucrânia realizar um ataque com drones contra um petroleiro russo no estreito de Kerch e um dia depois de outro navio russo atacar no mar Negro.

