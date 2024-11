Bombardeio israelense perto de Damasco mata sete pessoas, diz ONG

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2024 - 15:19 Para compartilhar:

Pelo menos sete pessoas foram mortas neste domingo (10) em um ataque israelense a um apartamento pertencente a membros do grupo libanês Hezbollah ao sul de Damasco, de acordo com um novo balanço do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

“Um ataque israelense matou sete pessoas e feriu 14, incluindo mulheres e crianças em Sayyeda Zeinab”, um setor que abriga um importante santuário xiita defendido por grupos pró-iranianos, incluindo o Hezbollah, disse à AFP o chefe do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Rami Abdel Rahman.

“O ataque israelense teve como alvo membros do Hezbollah no prédio onde vivem famílias libanesas e membros do movimento pró-iraniano”, acrescentou o chefe do Observatório, que tem sede no Reino Unido, mas possui uma ampla rede de informantes na Síria.

A agência de notícias oficial síria SANA relatou uma “agressão israelense contra um prédio residencial em Sayyeda Zeinab” que causou vítimas, sem dar mais detalhes.

No sábado, quatro combatentes sírios pró-iranianos foram mortos em ataques israelenses a leste de Aleppo, no norte da Síria, de acordo com o OSDH.

Desde o início da guerra civil síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques contra o país vizinho, tendo como alvo o exército sírio e grupos apoiados por Teerã, incluindo o Hezbollah, posicionados em apoio às forças do governo sírio.

O ritmo desses ataques aumentou desde o início da guerra aberta entre Israel e o Hezbollah no Líbano, em 23 de setembro.

Israel atacou recentemente as passagens de fronteira entre a Síria e o Líbano, acusando o movimento pró-iraniano de usá-las para transportar armas da Síria.

lk/jos/feb/meb/mb/dd/yr