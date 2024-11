Bombardeio israelense perto de Damasco mata nove pessoas, diz ONG

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2024 - 17:13 Para compartilhar:

Pelo menos nove pessoas, entre elas um comandante do Hezbollah na Síria, foram mortas neste domingo (10) em um ataque israelense a um apartamento pertencente a membros do grupo libanês ao sul de Damasco, de acordo com um novo balanço do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

“O bombardeio israelense em Sayyeda Zeinab deixou nove mortos, incluindo uma mulher e seus três filhos, todos sírios, e um comandante do Hezbollah”, disse o OSDH. Um balanço anterior de mortos relatava sete mortos.

Quatro dos mortos ainda não foram identificados, disse, acrescentando que quatorze pessoas também ficaram feridas. O setor Sayyeda Zeinab abriga um importante santuário xiita, que é vigiado por grupos pró-iranianos, incluindo o Hezbollah.

O comandante do Hezbollah morto no bombardeio era um “cidadão libanês e estava operando na Síria”, disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

“O ataque israelense teve como alvo membros do Hezbollah no prédio onde vivem famílias libanesas e membros do movimento pró-iraniano”, acrescentou o chefe do Observatório, que tem sede no Reino Unido, mas possui uma ampla rede de informantes na Síria.

A agência de notícias oficial síria SANA relatou uma “agressão israelense contra um prédio residencial em Sayyeda Zeinab” que causou vítimas, sem dar mais detalhes.

No sábado, quatro combatentes sírios pró-iranianos foram mortos em ataques israelenses a leste de Aleppo, no norte da Síria, de acordo com o OSDH.

Desde o início da guerra civil síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques contra o país vizinho, tendo como alvo o Exército sírio e grupos apoiados por Teerã, incluindo o Hezbollah, posicionados em apoio às forças do governo sírio.

O ritmo desses ataques aumentou desde o início da guerra aberta entre Israel e o Hezbollah no Líbano, em 23 de setembro.

Israel atacou recentemente as passagens de fronteira entre a Síria e o Líbano, acusando o movimento pró-iraniano de usá-las para transportar armas da Síria.

