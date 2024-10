Bombardeio israelense mata mais de 20 palestinos em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 12 OUT (ANSA) – Um novo bombardeio de Israel na Faixa de Gaza matou ao menos 22 pessoas na madrugada entre sexta-feira (11) e sábado (12) na cidade de Jabalia, no norte do enclave palestino.

Segundo o diretor dos serviços de emergência locais, Fares Afana, além das vítimas confirmadas, o ataque deixou ainda muitos feridos e “um certo número de desaparecidos sob os escombros”.

Já a agência de notícias palestina Wafa informou que os mísseis atingiram um bairro altamente povoado em Jabalia, ferindo no mínimo 30 pessoas e deixando 14 desaparecidos.

