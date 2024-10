Bombardeio israelense mata dez bombeiros no sul do Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/10/2024 - 9:38 Para compartilhar:

Dez bombeiros libaneses morreram em um bombardeio israelense contra sua base, em uma cidade no sul do país, na fronteira com Israel, disse o Ministério da Saúde nesta segunda-feira (7).

“Um bombardeio israelense durante a noite atingiu a base de Baraachit, onde havia 10 bombeiros (…).

“Dez bombeiros morreram” quando estavam no prédio “prontos para sair para operações de resgate”, indicou o Ministério da Saúde, denunciando um “massacre”.

Desde o início dos confrontos entre Israel e o movimento islamista Hezbollah, mais de 115 socorristas e bombeiros morreram, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais libaneses.

lar/sbh/cf/ila/es/bc/jc/dd/aa