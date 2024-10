AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2024 - 13:58 Para compartilhar:

Dezesseis pessoas morreram e 52 ficaram feridas nesta quarta-feira (16) no bombardeio israelense à cidade de Nabatieh, no sul do Líbano, disse o Ministério da Saúde.

“O balanço final do ataque do inimigo israelense contra os edifícios do município de Nabatieh (…) é de 16 mortos e 52 feridos’, afirmou o ministério em comunicado. Entre os mortos estão o prefeito e vereadores, além de médicos e um socorrista.

jos/sbh/tp/js/mvv/aa/dd