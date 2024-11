Bombardeio israelense contra vilarejo ao sul de Beirute mata ao menos 20

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/11/2024 - 20:30 Para compartilhar:

Pelo menos 20 pessoas morreram nesta terça-feira (5) no bombardeio de um edifício residencial na cidade costeira de Barja, 20 km ao sul de Beirute, informou o Ministério da Saúde do Líbano.

“O bombardeio do inimigo israelense em Barja deixou 20 mortos”, indicou o ministério, acrescentando que as operações de resgate continuam.

O ataque desta terça-feira é o segundo contra esta região, que não tem redutos do Hezbollah, movimento libanês combatido pelo exército israelense.

Horas antes, outro bombardeio atingiu um edifício residencial na cidade de Jiyeh, perto de Barja, matando uma pessoa, informou o ministério.

Uma fonte de segurança disse à AFP que o ataque teve como alvo um apartamento do Hezbollah, grupo afim ao Irã e aliado do grupo islamista palestino Hamas, em Gaza.

A agência nacional de notícias libanesa (NNA, na sigla em inglês) reportou, por sua vez, bombardeios israelenses em localidades do sul e do leste do país, redutos do poderoso movimento político-militar libanês.

Já o Hezbollah informou ter disparado foguetes, drones e mísseis contra o norte de Israel, e que atirou contra soldados israelenses nas regiões fronteiriças.

