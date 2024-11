Bombardeio israelense atinge norte do Líbano, afirma agência oficial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/11/2024 - 14:51 Para compartilhar:

Um bombardeio israelense atingiu nesta segunda-feira (11) uma casa na região de Akkar, no norte do Líbano, informou a agência oficial de notícias NNA, em uma área afastada da fronteira com Israel.

“Um bombardeio inimigo teve como alvo uma casa no vilarejo de Ain Yaacoub”, no norte do Líbano, a cerca de 150 km da fronteira, disse a agência.

Por sua vez, um funcionário local, Rony al Hage, afirmou à AFP que várias pessoas deslocadas moravam na casa e que este é um dos ataques mais distantes da fronteira desde o início da guerra entre Israel e Hezbollah.

