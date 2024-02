Bombardeio em região russa na fronteira com Ucrânia deixa três mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/02/2024 - 16:41 Para compartilhar:

Um ataque com drone atribuído à Ucrânia deixou três mortos e três feridos na região russa de Belgorod, que faz fronteira com a ex-república soviética e é cenário frequente de bombardeios, indicou nesta segunda-feira (26) o governador local.

“O exército ucraniano atacou um carro com ajuda de um drone camicase (…) Três civis morreram”, afirmou pelo Telegram Viacheslav Gladkov, que acrescentou que três pessoas foram hospitalizadas após serem feridas na explosão.

Segundo o governador, o ataque ocorreu na vila de Pochaevo, no oeste de Belgorod, próximo à fronteira ucraniana. No veículo atingido, viajavam trabalhadores do setor de construção, especificou.

Desde o início do ataque russo de grande amplitude contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, essa região tem sido alvo de um número crescente de ataques com drones e disparos de artilharia e de mísseis.

Centenas de pessoas foram removidas da cidade de Belgorod, capital regional, depois de um bombardeio que causou 25 mortes no fim de dezembro. Foi o ataque mais sangrento contra civis na Rússia desde o começo da ofensiva contra a Ucrânia.

