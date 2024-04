‘Bombardeio’ em base militar do Iraque deixa um morto e feridos, segundo fontes de segurança

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/04/2024 - 20:59 Para compartilhar:

Um “bombardeio” atingiu uma base militar no centro do Iraque que acolhe tropas do Exército e do antigo grupo paramilitar pró-iraniano Hashd al Shaabi, agora integrado nas forças regulares, indicaram duas fontes de segurança.

Perguntados pela AFP, um responsável militar e outro do Ministério do Interior não puderam apontar os responsáveis pelo bombardeio na base de Calso, na província de Babilônia.

O funcionário ministerial assinalou que o ataque deixou “um morto e oito feridos”.

Por sua vez, o responsável militar informou que há pelo menos três feridos entre os efetivos do Exército iraquiano.

“Devido ao bombardeio, houve explosões nos armazéns que abrigam os equipamentos”, explicou este responsável, que falou em condição de anonimato pela sensibilidade do assunto.

“Um incêndio ainda afeta alguns setores e a busca de feridos continua”, acrescentou.

Já a fonte do ministério garantiu que o bombardeio estava dirigido aos veículos blindados do Hashd al Shaabi. “A explosão alcançou o material, o armamento, os veículos”, disse.

A ação, cuja autoria não foi reivindicada, ocorre em um contexto explosivo na região derivado da guerra em Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, apoiado pelo Irã.

Nesta sexta-feira, ataques atribuídos a Israel atingiram a região iraniana de Isfahan, perto de uma base militar.

No sábado anterior, Teerã havia lançado um ataque inédito com drones e mísseis contra Israel, em resposta a um bombardeio precedente contra seu consulado em Damasco, na Síria, que havia ceifado a vida de sete militares iranianos, incluídos dois generais.

O grupo Hashd al Shaabi faz parte do aparato de segurança oficial do Iraque, mas reúne várias facções armadas pró-iranianas que realizaram ataques no Iraque e na Síria contra soldados americanos mobilizados no âmbito de uma coalizão antijihadista internacional.

