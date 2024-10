Bombardeio contra socorristas do Hezbollah deixa cinco mortos em Beirute

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2024 - 20:14 Para compartilhar:

Cinco pessoas morreram na noite desta quarta-feira em um bombardeio israelense contra um centro de primeiros socorros do Hezbollah no centro de Beirute, anunciaram o Ministério da Saúde libanês e uma fonte próxima do movimento islamita.

Segundo a fonte, 5 pessoas morreram e 11 ficaram feridas no ataque israelense, que atingiu o bairro de Bachoura. Jornalistas da AFP na cidade ouviram uma explosão e relataram que vários edifícios tremeram após o bombardeio.

Israel emitiu uma nova ordem de evacuação para áreas do sul de Beirute.

str-jos/phs/mas/nn/lb