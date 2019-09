Bomba da Guerra Civil achada em parque temático na Espanha

A polícia detonou sem causar danos uma bomba da Guerra Civil que foi encontrada no terreno de um novo parque temático que está sendo construído no centro da Espanha, anunciaram serviços de emergência nesta quinta-feira.

“Artífices da força policial nacional detonaram um dispositivo explosivo da Guerra Civil, encontrado no parque temático Puy du Fou, em Toledo”, uma cidade a 70 km ao sul de Madri, anunciaram os serviços de emergência da região de Castilla-La Mancha.

A bomba foi encontrada no terreno do Puy du Fou, o primeiro projeto de expansão internacional do famoso parque francês a ser aberto em 2021.

O parque recria a história da França com shows e exposições e, com um faturamento de 112 milhões de euros e dois milhões de visitantes em 2018, é um dos mais populares nesse país, embora ainda muito aquém da Disneylândia.