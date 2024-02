‘Bomba’ atinge aeroporto de Goma, na RDCongo, segundo várias fontes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/02/2024 - 9:07 Para compartilhar:

Uma “bomba” atingiu neste sábado o aeroporto de Goma, na província de Kivu do Norte, leste da República Democrática do Congo, região devastada por combates entre o Exército e a rebelião do M23, informaram fontes aeroportuárias e administrativas.

As fontes não forneceram até o momento qualquer informação sobre os danos causados pelo explosivo ou sua origem.

“Sim, é verdade, o aeroporto de Goma foi atingido por uma bomba esta noite”, disse à AFP uma fonte do governo provincial.

Uma fonte de segurança, que também pediu anonimato, indicou que “duas bombas” explodiram no aeroporto, sem “causar danos”.

Segundo esta última fonte, vários “especialistas” chegaram ao local para investigar a origem dos dispositivos.

À noite, os moradores da região, incluindo um correspondente da AFP, ouviram duas fortes explosões.

Desde o final de 2021, a província do Kivu do Norte enfrenta um conflito entre o Exército congolês aliado a grupos armados e duas empresas militares estrangeiras e o M23 (“Movimento 23 de Março”), que as autoridades afirmam ser apoiado por unidades do Exército ruandês.

Em dois anos, a rebelião conquistou grandes extensões de terra na província, na fronteira com Ruanda e Uganda.

