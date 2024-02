‘Bom Dia, Verônica’: temporada final tem beijo de ex-galãs da Globo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2024 - 16:51 Para compartilhar:

Para a satisfação da Netflix, a temporada final de Bom Dia, Verônica já alcançou um dos principais objetivos de qualquer novo lançamento de streaming: gerou um grande impacto nas redes sociais. Isso se deu por conta de um dos últimos episódios da série estrelada por Tainá Müller, que mostra um beijo entre dois ex-galãs da Rede Globo: Rodrigo Santoro e Reynaldo Gianecchini.

A cena ocorre no segundo episódio, que é o penúltimo de uma temporada final composta por apenas três episódios. Nas redes sociais, os usuários do X (antigo Twitter) também expressaram muitos comentários sobre a sequência do beijo. “Nunca imaginei que precisava ver Rodrigo Santoro e Reynaldo Gianecchini se beijando, obrigada Netflix por essa união”, escreveu um fã da série.

Temporada final de ‘Bom Dia, Verônica’

O ano final de Bom Dia, Verônica, que estreou na Netflix na última quarta-feira, 14, traz como enredo a revelação por trás da identidade de Doúm, o terceiro elemento do temível trio de vilões das temporadas anteriores, Brandão e Matias, vividos pelos galãs Eduardo Moscovis e Reynaldo Gianecchini, respectivamente.

Nos último episódios, ao fugir para uma cidade pequena para se salvar, Verônica (Tainá Müller) cruza com Jerônimo, vivido por Rodrigo Santoro, um misterioso criador de cavalos, e sua mãe, Diana, interpretada por Maitê Proença. Em meio a tudo isso, Verônica precisa descobrir o que aconteceu no orfanato Cosme e Damião, que abrigou Brandão e Matias. O local tem envolvimento com políticos de alto escalão e casos de corrupção.

Rodrigo Santoro conversou com o Estadão, e afirmou que a trama que envolve a conscientização sobre violências contra a mulher foi o que mais lhe convenceu a aceitar o papel. “Através das minhas escolhas, do meu trabalho, é a forma como eu encontro de falar de temas importantes”, disse.

