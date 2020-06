Bolton afirma que Trump pediu à China ajuda para se reeleger

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ajuda ao seu colega chinês Xi Jinping na reeleição nas eleições de novembro, de acordo com trechos de um livro explosivo de John Bolton, seu ex-assessor de Segurança Nacional, divulgado nesta quarta-feira.

De acordo com trechos, publicados pelo The Washingron Post, The New York Times e The Wall Street Journal, Bolton afirma que, à margem da cúpula do G-20 em Osaka em junho de 2019, Trump “surpreendentemente liderou a conversa (com Xi) para a eleição presidencial dos Estados Unidos”.

Segundo o ex-assessor, Trump destacou “a capacidade econômica da China de afetar as campanhas em andamento, implorando a Xi para garantir que ganhesse” as eleições de 3 de novembro.

Na conversa, Trump destacou a importância dos agricultores dos EUA e de “como um aumento nas compras chinesas de soja e trigo” pode afetar o resultado da eleição.

