Bolsonaro vota no Rio e diz acreditar em Ramagem no 2º turno

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2024 - 11:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) – O ex-presidente Jair Bolsonaro votou, na manhã deste domingo (6), na Vila Militar, na zona Oeste do Rio de Janeiro, para o primeiro turno das eleições municipais, que elegerá prefeitos e vereadores em mais de 5,5 cidades.

Em declaração à imprensa, o político falou sobre as expectativas de seu partido, o PL, e a situação política no Rio de Janeiro, onde apoia Alexandre Ramagem (PL), aliado próximo de sua família e pivô do escândalo de suposta espionagem ilegal contra opositores em seu governo.

“Nós vamos para o segundo turno em Manaus, Cuiabá, Fortaleza”, afirmou.

Bolsonaro ainda fez críticas ao atual prefeito Eduardo Paes, associando-o ao Partido Trabalhista (PT). “É difícil, mas temos esperança [do Ramagem no segundo turno]. Espero que o presídio não comemore nada hoje no tocante a Eduardo Paes. Eduardo Paes é PT, e o PT é isso aí que está no Brasil todo”, concluiu. (ANSA).