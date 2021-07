Bolsonaro volta a criticar regra de consenso do Mercosul e defende modernização do bloco

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta quinta-feira o uso da regra do consenso no Mercosul para a adoção de medidas pelos países, dizendo que ele funciona como um instrumento de veto que só consolida o “ceticismo” do bloco, e destacou que, ao assumir a presidência pró-tempore do grupo, vai trabalhar para modernizá-lo.

Bolsonaro disse que o Mercosul deveria ter apresentado resultados concretos em dois temas, o da redução da tarifa externa comum e da flexibilidade em relação a parceiros externos ao bloco. Afirmou ainda que quer e conseguirá buscar uma economia do bloco mais arejada com o mundo.

A fala de Bolsonaro ocorreu em encontro virtual da LVIII Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. A Argentina, sob a presidência do desafeto do presidente brasileiro, Alberto Fernández, deixa o comando do bloco.

Veja também