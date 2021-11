Bolsonaro volta a ameaçar não renovar a concessão da Rede Globo em 2022

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a concessão da Rede Globo, que vence em outubro de 2022. Em conversa com apoiadores no no cercadinho do Palácio do Alvorada, na segunda-feira (22), o presidente disse que a emissora terá um “encontro com a verdade”. As informações são do Uol.

“A Globo tem encontro comigo ano que vem. Encontro com a verdade. Não vou perseguir ninguém. Tem que estar com as certidões negativas em dia, um montão de coisas aí”, disse aos apoiadores.

No Brasil, as emissoras de rádio e TV são concessões públicas, ou seja, passam pelo crivo do governo. O processo pode ser renovado ou cancelado pelo presidente. Além disso, o Congresso pode derrubar ou endossar a medida.

