Bolsonaro virá a pé ao Congresso trazer pacote econômico, diz líder do governo

O presidente da República, Jair Bolsonaro decidiu ir a pé, do Planalto ao Congresso, para entregar o novo pacote econômico do governo, que inclui corte de gastos e mudanças para servidores. A informação foi repassada pelo líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A agenda está prevista para as 11 horas.

“Está todo mundo esperando, é um pacote corajoso, mesmo que alguém tenha algo contra para poder debater”, afirmou o senador à reportagem. “O importante é que não ficou uma ressaca da reforma da Previdência sem ação. O governo toma as medidas paralelas, todas adicionais, para criar um cenário de crescimento. E isso pouca gente esperava.”

O líder do governo afastou as investigações da Polícia Federal que miram senadores do MDB de impactos para o governo e o Congresso. “É normal. Mais do que a intimação, vai prevalecer a notícia falsa. Não houve operação. Não tem absolutamente nada a ver com PEC, com governo federal. Essas coisas vão se separando.”

Banco Central

Nesta terça-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, almoça com senadores. De acordo com o líder do governo, um dos assuntos deve ser a independência do BC.