Bolsonaro: vai faltar bote para pular desse barco

Em um tom profético, o ex-secretário-geral da Presidência da República Gustavo Bebianno alveja: Bolsonaro, que atira pelas costas em seus soldados, acabará sozinho. Pelo jeito, vai faltar bote para pular desse barco. Em entrevista ao Estadão, afirmou que participará da eleição de 2020, provavelmente como candidato a prefeito do Rio de Janeiro, pelo DEM ou PSDB, para onde foi o desertado Alexandre Frota recentemente. Para Bebianno, o fosso que se agrava entre o ministro de Justiça e Segurança Pública Sergio Moro e o presidente é mais uma faceta do comportamento autoritário do governo.