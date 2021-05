Bolsonaro vai ao STF contra toque de recolher em 3 estados

SÃO PAULO, 28 MAI (ANSA) – Enquanto o Brasil volta a registrar um aumento na quantidade de casos, o presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (27) para impedir que os estados do Rio Grande do Norte, Paraná e Pernambuco apliquem decretos com restrições sanitárias.

Segundo o documento, Bolsonaro e o AGU, André Mendonça, dizem não questionar a decisão do STF de que estados e municípios têm autonomia para liderar as ações contra o coronavírus Sars-CoV-2, mas que alguns deles “não respeitam direitos fundamentais da população”.

“Cumpre observar que a urgência da liminar postulada se justifica na medida em que é notório o prejuízo que será gerado para a subsistência econômica e para a liberdade de locomoção das pessoas com a continuidade dos decretos de toque de recolher e de fechamento dos serviços não essenciais impostos em diversos locais do país”, diz a argumentação.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), afirma ainda que “há prejuízos devastadores de toda ordem, com afetação de empregos, de empresas, da segurança doméstica, do desenvolvimento cognitivo das crianças, da saúde emocional das pessoas”.

Conforme os decretos estaduais, em nenhum há o chamado “lockdown”, quando toda a economia não essencial fecha e há a obrigação de justificar a saída de suas casas. Nos três, há a restrição dos serviços não essenciais de maneira presencial, além de toque de recolher entre a noite e a madrugada.

As medidas foram tomadas porque os três locais já enfrentam problemas no sistema sanitário, com a ocupação hospitalar acima dos 80% e uma alta constante nos casos.

Conforme dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), o Rio Grande do Norte tem mais de 264 mil casos confirmados e seis mil mortes (taxa de letalidade de 2,4%); Pernambuco tem mais de 472 mil contágios e 15,5 mil mortes (taxa de letalidade de 3,3%); e o Paraná tem pouco mais de 1 milhão de contaminações e quase 26 mil (taxa de letalidade de 2,4%).

(ANSA).

