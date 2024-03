Bolsonaro vai a lançamento de pré-candidatura de Ramagem à prefeitura do Rio

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 16/03/2024 - 13:01 Para compartilhar:

Neste sábado, 16, às 11h, Jair Bolsonaro compareceu ao lançamento de pré-candidatura de Alexandre Ramagem (PL-RJ) à prefeitura do Rio de Janeiro.

O evento para o deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) ocorreu na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste.

O lançamento da pré-candidatura contou com hino nacional e a presença do governado do estado, Cláudio Castro (PL). Assista um trecho abaixo:

Ramagem não se intimidou em aparecer ao lado do ex-presidente, mesmo após o sigilo dos depoimentos de militares serem divulgados nesta sexta-feira, 15.

Em uma das oitivas em que a ISTOÉ teve acesso, o ex-chefe da Força Aérea Brasileira Carlos de Almeida Baptista Junior afirmou que o ex-chefe do Exército Freire Gomes chegou a ameaçar Jair Bolsonaro de prisão, caso tentasse seguir com alguma ação contra o regime democrático, como GLO, Estado de Defesa ou Estado de Sítio.

O ex-chefe da Aeronáutica também ressaltou que Bolsonaro apresentava a hipótese de utilizar os mecanismos para solucionar uma possível “crise institucional”. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres assessorava juridicamente Bolsonaro sobre tais assuntos.

