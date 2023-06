Bolsonaro vai a julgamento com risco de ficar inelegível

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 12:13 Compartilhe

Lucas Rizzi SÃO PAULO, 21 JUN (ANSA) – Por Lucas Rizzi – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia nesta quinta-feira (22) o julgamento de uma ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos e redesenhar o mapa político brasileiro, especialmente na direita.

Bolsonaro é acusado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) de “abuso de poder político e dos meios de comunicação” ao ter convocado um evento com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada para atacar o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, com transmissão pela emissora estatal TV Brasil.

O Ministério Público Eleitoral defende a condenação de Bolsonaro e sua inelegibilidade por oito anos, resultado que é considerado o mais provável por analistas políticos. “O próprio posicionamento de Bolsonaro é de conformismo diante de uma provável condenação”, diz à ANSA José Alves Trigo, analista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O ministro Benedito Gonçalves, relator do caso no TSE, será o primeiro a dar seu voto, seguido por Raul Araújo, Floriano de Azevedo, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques (o único indicado por Bolsonaro) e Alexandre de Moraes, presidente da corte.

Se um dos juízes pedir vista – ou seja, mais tempo para analisar o processo -, o julgamento será interrompido e retomado dentro de até 30 dias, prorrogáveis por mais 30. A contagem desse prazo ainda seria suspensa durante o recesso do Judiciário no mês de julho.

“A condenação é o mais provável, dados todos os ataques que Bolsonaro fez às instituições. Se a Justiça não condenar, vai autorizar outros políticos a desrespeitar as regras”, afirma Eduardo Grin, cientista político da Fundação Getúlio Vargas.

Segundo ele, uma eventual condenação provocaria o fracionamento da direita e da extrema direita, uma vez que Bolsonaro não tem um sucessor natural para disputar a Presidência em 2026.

Mais do que os filhos do ex-presidente, despontam como possíveis herdeiros políticos os governadores dos estados mais populosos do Brasil: Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Romeu Zema (Minas Gerais). No entanto, de acordo com Alves Trigo, nenhum deles tem a “excentricidade” que marca Bolsonaro.

Uma possível condenação também poderia ajudar a pacificar a política brasileira, após a crescente tensão que culminou nos atos golpistas de 8 de janeiro. “Não se descarta algum tipo de mobilização mais radical quando a condenação se consumar, embora eu ache isso cada vez menos provável. A tendência é caminhar mais para o centro, para uma direita mais palatável”, afirma Grin. (ANSA).

