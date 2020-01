Bolsonaro usa redes para falar sobre redução de preço de combustível

O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi às redes sociais para sugerir que uma redução de preço do combustível depende dos Estados, através do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “Como reduzir o preço dos combustíveis? Quase 1/3 do produto final é ICMS. Boa dia a todos!”, escreveu em seu Twitter na manhã desta quinta-feira, 9.

A mensagem já havia sido postada em sua conta no Facebook na noite da quarta-feira, 8.

Na mesma postagem, Bolsonaro publicou um vídeo de entrevista recente na saída do Palácio da Alvorada em que fala de um projeto que tramita na Câmara que, segundo ele, reduziria ao menos 20% do preço do litro do álcool através da venda direta do produto. “Queremos que o usineiro pegue um caminhão regular e entregue o etanol no posto. Hoje, ele é obrigado a passar por um distribuidor” disse.

O presidente ainda afirmou que o projeto está travado no Parlamento pois “existem grupos que querem criar um imposto sobre a venda direta”.